Camila Giorgi: "Tokyo, esperienza bellissima. Sono sulla strada giusta" (Di giovedì 29 luglio 2021) La tennista era arrivata fino ai quarti ed è stata eliminata nella gara contro la Svitolina. A Sky ha parlato della sua partecipazione alle Olimpiadi

ItaliaTeam_it : AVANTI CAMILAAAA!! ???? Altra grande prestazione di Camila Giorgi che elimina in due set la ceca Karolína Plíšková! O… - Coninews : Al terzo turno di #Tokyo2020 Camila Giorgi batte 6-4 6-2 la ceca Karolína Plíšková, testa di serie n.5, e vola ai q… - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - PitzMar : RT @sportface2016: #Tokyo2020, Camila #Giorgi: 'Volevo vincere una medaglia, ma non ho rimpianti' - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tokyo2020, Camila #Giorgi: 'Volevo vincere una medaglia, ma non ho rimpianti' -