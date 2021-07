Cambio casa e città: come affrontare il cambiamento e una nuova vita (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo spostamento in un’altra città è uno shock per chiunque: genera apprensione e ansia anche in chi lo ha scelto e lo vive con entusiasmo. A maggior ragione lo è per chi, come te, è coinvolta in una decisione radicale che non hai preso tu in prima persona ma è stata maturata e concordata dai tuoi genitori. Tu sei convinta che ai tuoi non importi nulla di te “altrimenti – scrivi – non mi avrebbero fatto questo”: eppure non è così. Se tuo padre ha accettato un lavoro nuovo e vantaggioso, sebbene in una nuova città, lo ha fatto anche per garantire a te un futuro migliore e una sicurezza economica alla vostra famiglia. Ora però ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo spostamento in un’altraè uno shock per chiunque: genera apprensione e ansia anche in chi lo ha scelto e lo vive con entusiasmo. A maggior ragione lo è per chi,te, è coinvolta in una decisione radicale che non hai preso tu in prima persona ma è stata maturata e concordata dai tuoi genitori. Tu sei convinta che ai tuoi non importi nulla di te “altrimenti – scrivi – non mi avrebbero fatto questo”: eppure non è così. Se tuo padre ha accettato un lavoro nuovo e vantaggioso, sebbene in una, lo ha fatto anche per garantire a te un futuro migliore e una sicurezza economica alla vostra famiglia. Ora però ...

Advertising

MrRoby61859120 : RT @Sicilianoporco7: ????Mentre che guidavo con la mia macchina mi ferma un poliziotto voleva farmi la multa perché non avevo la cintura allo… - JohnPoveridge : Anche se in un tweet di risposta a @MimmoAdinolfi lo spiego in pochissime parole siccome sono ridondante e in pausa… - JohnPoveridge : @MimmoAdinolfi Fun fact: sono andato al Comune per il cambio di residenza. “Adesso abito qui, a quest’indirizzo”. “… - sumaistu47 : Se cambio casa in fretta (non vedo l'ora), avrò un giardinetto e cercherò dei semi da una signora di Barisardo: pom… - n0tdrw : @FASTWEBHelp sono vostro cliente e sto passando alla nuova offerta casa nexxt, mi è già arrivato il modem nexxt ma… -