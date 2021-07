Cambiamento climatico, l’ultimatum di 14 mila scienziati: “Molto vicini al punto di non ritorno” (Di giovedì 29 luglio 2021) Cambiamento climatico, l’ultimatum di 14 mila scienziati. Quasi 14 mila scienziati hanno lanciato un accorato appello ai governi di tutto il mondo affinché mettano in cima alla loro agenda politica il tema del Cambiamento climatico. Diversi indicatori hanno infatti già superato i limiti e se non si interverrà subito le conseguenze saranno irreversibili e drammatiche per la specie umana. L’emergenza climatica deve diventare il primo tema dell’agenda politica dei governi di tutto il mondo, perché giorno dopo giorno si avvicina ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 29 luglio 2021)di 14. Quasi 14hanno lanciato un accorato appello ai governi di tutto il mondo affinché mettano in cima alla loro agenda politica il tema del. Diversi indicatori hanno infatti già superato i limiti e se non si interverrà subito le conseguenze saranno irreversibili e drammatiche per la specie umana. L’emergenza climatica deve diventare il primo tema dell’agenda politica dei governi di tutto il mondo, perché giorno dopo giorno si avvicina ...

