Calha scatenato | gol e 3 assist! Guarda gli highlights di Inter - Crotone

Ultime Notizie dalla rete : Calha scatenato

Nella gara amichevole disputata ad Appiano Gentile, l'Inter supera per 6 - 0 il Crotone, con i gol di Satriano, Dimarco, Calhanoglu, Pinamonti, Sensi e Brozovic. Guarda gli highlights della partitain palla ? Diversi titolari in campo dal 1' per i campioni d'Italia: Handanovic, Skriniar, De ... È proprio l'uruguayano,in questa preparazione estiva, a sbloccare il match: colpo di ...Ecco perché, per caratteristiche e forma fisica, Satriano titolare alla prima non è follia. Martin Satriano sta impressionando tutti in questo pre-campionato con ben nove reti segnate. L’uruguaiano è ...Pinamonti: Dopo qualche prova opaca, arriva una buona prestazione per il classe ’99 che da qualche giorno sembra entrato in diverse trattative di mercato. Già fulcro della manovra e padrone del centro ...