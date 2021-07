Caldo, allerta ondate di calore dalle 20 di stasera fino alla stessa ora di domenica 1. (Di giovedì 29 luglio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da 'ondata di calore' fino alle 20 di domenica sera nei comuni del territorio regionale ... Leggi su gazzettadinapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di criticità per rischio meteo da 'ondata dialle 20 disera nei comuni del territorio regionale ...

Advertising

TV7Benevento : CALDO IN CAMPANIA, ALLERTA PER ONDATE CALORE PROROGATA FINO A DOMENICA SERA... - positanonews : #AltreNews #Copertina #Meteo Caldo senza sosta e temperatura alle stelle in Campania: prorogata allerta fino a dome… - metfirenze : Caldo, allerta arancione venerdì 30 e sabato 31 luglio a Firenze - LetiziaFirenze : Nuova allerta caldo a Firenze per domani e sabato - GazzettAvellino : Caldo, allerta ondate di calore dalle 20 di stasera fino alla stessa ora di domenica 1. -