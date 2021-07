Caldo, a Firenze temperature fino a 36 gradi: scatta l'allerta arancione (Di giovedì 29 luglio 2021) Firenze, 29 luglio 2021 - Nuova allerta Caldo Firenze . Per venerdì 30 luglio e sabato 31 è stato diramato il codice arancione la temperatura massima percepita sarà di 36 gradi. Oggi, invece, è ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 luglio 2021), 29 luglio 2021 - Nuova. Per venerdì 30 luglio e sabato 31 è stato diramato il codicela temperatura massima percepita sarà di 36. Oggi, invece, è ...

W1LDESTDREAMS_ : sto morendo di caldo sono tornata a firenze porca troia ci saranno quaranta gradi - Giulio_Firenze : Di contro in Cile caldo eccezionale (30 °C in pieno inverno) a causa dei venti di caduta dalle Ande (freddo anomalo… - Giulio_Firenze : @GiordanoGasper1 @AndreaFrappi Si, ma anche 2019 (giugno), 2015 (luglio), 2017 etc... solitamente la Toscana segue… - Giulio_Firenze : @davidegaddoni Siamo un po' il là, ma dovrebbe essere nel complesso buono e non particolare caldo. Ventilazione occ… - corrierefirenze : Bomba di caldo e afa fino a 36 gradi: allerta arancione a #Firenze -

