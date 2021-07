CALCIOMERCATO SERIE A – Scambio Inter-Roma. Lazio su Insigne (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo il CALCIOMERCATO del Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus, Inter, Napoli e altre big di SERIE A oggi, 29/07/2021 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo ildel Milan. Il punto sui movimenti di mercato di Juventus,, Napoli e altre big diA oggi, 29/07/2021

Advertising

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - carlolaudisa : Slitta il summit per @locamanuel73 e il @SassuoloUS <avvisa> la @juventusfc : <Fuori dal mercato se non alza l’offe… - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - sscalcionapoli1 : Sky – Contini va in Serie B: è fatta, il Napoli lo cede solo in prestito - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ????#Napoli, anche un altro club di #SerieA su #Vecino ??L’indiscrezione #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE Bologna: Calabresi girato al Lecce ... il terzino destro Arturo Calabresi (classe 1996 scuola Roma) lascia il Bologna a titolo definitivo: per lui è pronto un contratto triennale fino a giugno 2024 col Lecce (serie B).

La pagella: Shomurodov alla Roma, mossa da 5. E se deve pagare 18 milioni diventa da 4 ... non può essere un'operazione che impegna la Roma addirittura per 18 milioni di euro: 18 milioni di euro, in questo calciomercato, sono un'enormità. Investirli per un giocatore che in Serie A ha ...

Calciomercato Serie C, Trento: ecco Carini Corriere dello Sport “Alterazioni cardiologiche”: Riccardo Ladinetti costretto a fermarsi Il Cagliari attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Riccardo Ladinetti sarà costretto a fermarsi. Il motivo è legato alle visite mediche, che hanno evidenziato delle “alterazioni cardiologiche ...

Calciomercato: possibile scambio Florenzi-Perisic tra Inter e Roma? Alessandro Florenzi, fresco vincitore di Euro 2020, è entrato nel mirino della squadra di Simone Inzaghi che ha espresso la volontà di avere un terzino ...

... il terzino destro Arturo Calabresi (classe 1996 scuola Roma) lascia il Bologna a titolo definitivo: per lui è pronto un contratto triennale fino a giugno 2024 col Lecce (B).... non può essere un'operazione che impegna la Roma addirittura per 18 milioni di euro: 18 milioni di euro, in questo, sono un'enormità. Investirli per un giocatore che inA ha ...Il Cagliari attraverso una nota ufficiale ha annunciato che Riccardo Ladinetti sarà costretto a fermarsi. Il motivo è legato alle visite mediche, che hanno evidenziato delle “alterazioni cardiologiche ...Alessandro Florenzi, fresco vincitore di Euro 2020, è entrato nel mirino della squadra di Simone Inzaghi che ha espresso la volontà di avere un terzino ...