Calciomercato Serie A LIVE: il Barcellona punta Romero, suggestione Isco per il Milan (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo GIOVEDI 29 LUGLIO Pandev vicino al rinnovo con il Genoa: manca solo la firma (CLICCA QUI)Isco Milan: dalla Spagna indizi sulla ...

Gazzetta_it : L'Atletico pesca in Serie A. Dopo De Paul il sogno è Lautaro #LaborsadiPedullà - carlolaudisa : Slitta il summit per @locamanuel73 e il @SassuoloUS <avvisa> la @juventusfc : <Fuori dal mercato se non alza l’offe… - DiMarzio : #Calciomercato | #Crotone, si lavora con l'#Inter per #Satriano e Mulattieri. #Ternana, accordo raggiunto con il… - psb_original : Calciomercato Serie B, triello con il Padova per Andrea Martino #SerieB - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Monopoli, in arrivo Novella dalla #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Lodetti: 'Milan, prenderei Ilicic' Certamente il Milan avrà degli ottimi osservatori, ma lo sloveno, oltre ad essere forte, milita in Serie A da tempo. E potrebbe sin da subito fare la differenza'.

Bologna, il punto sul calciomercato Calendario Serie A 2021/2022, prima in casa per il Bologna Su Orsolini c'è l'interesse della ... Calciomercato Bologna, per comprare bisogna vendere Poco da segnalare in entrata: come detto il Bologna ...

Calciomercato Serie C, Foggia: ecco Rocca Corriere dello Sport Maglia Venezia: svelato il kit home per la stagione 2021/22 – FOTO Il Venezia ha svelato la prima maglia per il ritorno in Serie A: ecco la divisa home per la stagione 2021/22 – FOTO Il Venezia ha svelato la prima maglia per il suo ritorno in Serie A. I lagunari, ...

Serie C visibile all’estero: 1100 gare in diretta sulla piattaforma 196 Sports Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mister C, i milioni di tifosi e appassionati della Serie C del calcio italiano sparsi nel mondo potranno seguire la propria squadra del cuore. A partire dalla ...

