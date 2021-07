Calciomercato Napoli | Spalletti vuole Vecino Inzaghi lo blocca

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Matias, centrocampista dell’Inter, è da tempo nel mirino del: Simoneha preso la sua decisione Il, complice l’infortunio di Demme, cerca un nuovo centrocampista: uno dei nomi sulla lista degli azzurri è quello di Matias, elemento gradito da. L’Inter, tuttavia, su input del tecnico Simoneavrebbe stoppato sul nascere qualsiasi discorso, come scrive La Gazzetta dello Sport. L’uruguaiano è gradito a, che lo inserirebbe in poco tempo in schemi che il sudamericano conosce. Ma ...