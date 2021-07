Calciomercato Milan, vicino un top player dalla Spagna! Le ultime (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Calciomercato del Milan non si ferma ed è decisamente la squadra italiana più attiva al momento, complici anche gli addii di Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero. Dopo i diversi acquisti e le riconferme nei vari reparti, inoltre, i rossoneri starebbero pensando ad un top player a centrocampo da regalare a Pioli. Si tratta del centrocampista spagnolo del Real Madrid, Isco. Il forte giocatore ex Malaga ha giocato poco negli ultimi anni e potrebbe provare una nuova esperienza. La trattativa tra le parti Il Milan vuole regalarsi un altro gran colpo e secondo todofichajes.com, la trattativa con Isco e il Real ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildelnon si ferma ed è decisamente la squadra italiana più attiva al momento, complici anche gli addii di Calhanoglu e Donnarumma a parametro zero. Dopo i diversi acquisti e le riconferme nei vari reparti, inoltre, i rossoneri starebbero pensando ad un topa centrocampo da regalare a Pioli. Si tratta del centrocampista spagnolo del Real Madrid, Isco. Il forte giocatore ex Malaga ha giocato poco negli ultimi anni e potrebbe provare una nuova esperienza. La trattativa tra le parti Ilvuole regalarsi un altro gran colpo e secondo todofichajes.com, la trattativa con Isco e il Real ...

