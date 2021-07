Calciomercato Milan – Parla Osti | “Nessuna vera offerta per Damsgaard”

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - DiMarzio : #Milan | Incontro positivo per il rinnovo di #Kessié, anche se l'accordo non è stato ancora raggiunto - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti - infoitsport : Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Isco può lasciare il Real Madrid” - infoitsport : Calciomercato Milan, dalla Spagna: Isco vicinissimo | I dettagli | Calcio Style - Notizie e news calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Isco , trequartista del Real Madrid , è sul mercato. L'ex Malaga, accostato al, non rientra nei piani di Carlo Ancelotti : le Merengues sono pronte a cederlo per 20 milioni di euro circa. Tutta la LaLiga Santander e' solo su DAZN. 29,99 euro/mese. Attiva Ora... guidata dal presidente Urbano Cairo , abbia sondato la disponibilità dela cedere il suo ... tutte le notizie di torino Leggi i commenti: tutte le notizie [ { "@context": "https://...Il Milan ha incontrato l'entourage del centrocampista Frank Kessie per discutere del rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022.Il Milan potrebbe riuscire ad arrivare al bomber messo nel mirino grazie a un assist servito dal Crotone con una cessione ...