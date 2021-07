Calciomercato Milan – Milenkovic non rinnova con la Fiorentina: lo scenario (Di giovedì 29 luglio 2021) Nikola Milenkovic cambierà squadra e non rinnoverà con la Fiorentina. È un'occasione da sfruttare in questo Calciomercato per il Milan? Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 luglio 2021) Nikolacambierà squadra e non rinnoverà con la. È un'occasione da sfruttare in questoper il

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #KaioJorge si profila un 'derby' tutto italiano: le ultime - DiMarzio : #Milan | L'#Eintracht è pronto a riprovarci per #Hauge: la situazione - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - MilanistiCltr : RT @RudyGaletti: ???? Il #Milan spinge per #Isco. Ora che il #RealMadrid lo ha messo sul mercato, lo ???? dovrà abbassare la richiesta di €8/9M… - GuidoRavaz : RT @RudyGaletti: ???? Il #Milan spinge per #Isco. Ora che il #RealMadrid lo ha messo sul mercato, lo ???? dovrà abbassare la richiesta di €8/9M… -