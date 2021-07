Calciomercato Milan, la terza punta arriva dalla Francia (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Calciomercato del Milan, dopo sei operazione nelle scorse settimane, è pronto a ripartire. I rossoneri, infatti, cercano altri cinque acquisti da regalare a Stefano Pioli. Tra questi c’è l’obiettivo terza punta: giovane, capace di crescere con Ibra e Giroud al fianco. Kaio Jorge, primo obiettivo, sembra destinato alla Juventus, mentre il nome nuovo verrebbe direttamente dalla Francia. I rossoneri, infatti, sono interessati a Kolo Muani del Nantes, classe ’98 in scadenza a giugno 2022. Il club francese chiede almeno 10mln di euro, ma la richiesta potrebbe abbassarsi a causa del ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildel, dopo sei operazione nelle scorse settimane, è pronto a ripartire. I rossoneri, infatti, cercano altri cinque acquisti da regalare a Stefano Pioli. Tra questi c’è l’obiettivo: giovane, capace di crescere con Ibra e Giroud al fianco. Kaio Jorge, primo obiettivo, sembra destinato alla Juventus, mentre il nome nuovo verrebbe direttamente. I rossoneri, infatti, sono interessati a Kolo Muani del Nantes, classe ’98 in scadenza a giugno 2022. Il club francese chiede almeno 10mln di euro, ma la richiesta potrebbe abbassarsi a causa del ...

