Calciomercato Milan – Giallo Kaio Jorge: “Il contratto non scade a dicembre” (Di giovedì 29 luglio 2021) La vicenda Kaio Jorge si arricchisce di un nuovo capitolo. Il contratto dell'attaccante del Santos non scadrebbe nel 2021 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 luglio 2021) La vicendasi arricchisce di un nuovo capitolo. Ildell'attaccante del Santos non scadrebbe nel 2021

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - DiMarzio : #Milan | Incontro positivo per il rinnovo di #Kessié, anche se l'accordo non è stato ancora raggiunto - Gazzetta_it : Milan, c'è Kolo Muani dopo Giroud. Con Ibra trio di centravanti - God1sBack_ : RT @MilanNewsit: Santos, Canozzi a Sky: 'Kaio Jorge ha un contratto fino al 2023. Via per almeno 15 milioni' - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Non solo il @VeneziaFC_IT: anche il @TorinoFC_1906 su #Caldara #Venezia #Torino #ACMilan… -