Calciomercato Lazio, piace sempre Rugani: la situazione (Di giovedì 29 luglio 2021) Il difensore italiano è ancora in bilico tra addio e permanenza: Sarri lo apprezza moltissimo e lo vorrebbe alla Lazio Daniele Rugani è tornato alla Juve dopo il prestito al Cagliari ma non ha nessuna certezza di rimanere a disposizione di Allegri nella prossima stagione. La sua posizione è legata a quella di Demiral: se il turco uscisse Rugani rimarrebbe quasi certamente, in caso contrario occhio al ritorno di fiamma della Lazio. Secondo Calciomercato.com infatti il difensore è apprezzatissimo da Sarri che avrebbe fatto il suo nome a Tare. Oltre alla situazione già delineata ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il difensore italiano è ancora in bilico tra addio e permanenza: Sarri lo apprezza moltissimo e lo vorrebbe allaDanieleè tornato alla Juve dopo il prestito al Cagliari ma non ha nessuna certezza di rimanere a disposizione di Allegri nella prossima stagione. La sua posizione è legata a quella di Demiral: se il turco uscisserimarrebbe quasi certamente, in caso contrario occhio al ritorno di fiamma della. Secondo.com infatti il difensore è apprezzatissimo da Sarri che avrebbe fatto il suo nome a Tare. Oltre allagià delineata ci sono ...

