Calciomercato Lazio, Grimaldo il nome nuovo per la fascia sinistra

Calciomercato Lazio, Igli Tare sulle tracce di Alex Grimaldo, terzino nel mirino anche del Napoli: la situazione Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra della Lazio di Sarri, in particolare per quanto riguarda il ruolo di terzino. Come riporta infatti il celebre quotidiano spagnolo AS, Tare sarebbe piombato prepotentemente su Grimaldo allacciando i primi contatti col Benfica, club proprietario del cartellino. Sul calciatore ci sono anche Barcellona e Atletico Madrid in Spagna e il Napoli in Italia: si parte da una valutazione di almeno venti milioni

