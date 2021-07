Calciomercato Juventus, Sarri tenta Rugani? Le ultime (Di giovedì 29 luglio 2021) Il futuro di Rugani alla Juve è ancora da decifrare. Un ex bianconero vorrebbe riavere a disposizione il suo pupillo La permanenza di Rugani alla Juve è in bilico. Il difensore bianconero, che oggi compie 27 anni, è finito nel mirino della Lazio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex allenatore della Juve Maurizio Sarri avrebbe individuato in Rugani il rinforzo giusto per la sua squadra. La trattativa per il pupillo di Sarri fin dai tempi dell’Empoli, comunque, non è ancora partita. I DETTAGLI SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il futuro dialla Juve è ancora da decifrare. Un ex bianconero vorrebbe riavere a disposizione il suo pupillo La permanenza dialla Juve è in bilico. Il difensore bianconero, che oggi compie 27 anni, è finito nel mirino della Lazio. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex allenatore della Juve Maurizioavrebbe individuato inil rinforzo giusto per la sua squadra. La trattativa per il pupillo difin dai tempi dell’Empoli, comunque, non è ancora partita. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

