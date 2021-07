Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma: Icardi in arrivo (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Juventus, incognita Cristiano Ronaldo. Il club non vuole più aspettare: ritorno di fiamma per Mauro Icardi, in arrivo dal PSG. Icardi in Champions League (Getty Images)Cristiano Ronaldo torna alla Juventus con numeri pazzeschi. Il portoghese, durante la manifestazione continentale, ha segnato 5 reti che lo hanno portato a raggiungere un altro record. Insieme all’iraniano Ali Daei, è il calciatore con il maggior numero di marcature con la maglia di una Nazionale con ben 109 centri. Il lusitano ritrova Massimiliano Allegri ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 29 luglio 2021), incognita Cristiano Ronaldo. Il club non vuole più aspettare:diper Mauro, indal PSG.in Champions League (Getty Images)Cristiano Ronaldo torna allacon numeri pazzeschi. Il portoghese, durante la manifestazione continentale, ha segnato 5 reti che lo hanno portato a raggiungere un altro record. Insieme all’iraniano Ali Daei, è il calciatore con il maggior numero di marcature con la maglia di una Nazionale con ben 109 centri. Il lusitano ritrova Massimiliano Allegri ...

