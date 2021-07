Calciomercato Juventus, parte la sfida di Paratici per Milenkovic (Di giovedì 29 luglio 2021) Nikola Milenkovic potrebbe lasciare la Fiorentina: oltra alla Juventus, anche Paratici sulle tracce del difensore Fabio Paratici è sempre attento alle occasioni di mercato in Serie A. Dopo Gollini, l’ex CFO della Juventus sta provando a portare al Tottenham Cristian Romero, dopo averlo preso alla Juventus. Ma non solo. Come riporta La Nazione, si fa sempre più spazio l’ipotesi di una cessione di Nikola Milenkovic da parte della Fiorentina: i viola vorrebbero cederlo all’estero mentre in Italia resta sempre vigile la Juventus. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Nikolapotrebbe lasciare la Fiorentina: oltra alla, anchesulle tracce del difensore Fabioè sempre attento alle occasioni di mercato in Serie A. Dopo Gollini, l’ex CFO dellasta provando a portare al Tottenham Cristian Romero, dopo averlo preso alla. Ma non solo. Come riporta La Nazione, si fa sempre più spazio l’ipotesi di una cessione di Nikoladadella Fiorentina: i viola vorrebbero cederlo all’estero mentre in Italia resta sempre vigile la. ...

