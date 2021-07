Calciomercato Genoa: visite mediche effettuate per Hernani. Le ultime (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Genoa: visite mediche effettuate per Hernani. Il centrocampista si trasferisce dal Parma in prestito con obbligo di riscatto Hernani ha svolto questa mattina le visite mediche con il Genoa. Nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblù per i prossimi anni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe ’94 lascia il Parma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021)per. Il centrocampista si trasferisce dal Parma in prestito con obbligo di riscattoha svolto questa mattina lecon il. Nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà al club rossoblù per i prossimi anni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista classe ’94 lascia il Parma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Roma-#Shomurodov: i giallorossi più vicini alla chiusura. Gli ultimi aggiornamenti - DiMarzio : #Calciomercato, #Salernitana | Accordo con il Genoa per #Favilli: manca il 'sì' del giocatore, ma c'è fiducia per l… - DiMarzio : #Calciomercato | Cristian #Zapata lascia l'Italia: ufficiale la firma con il #SanLorenzo di Paolo #Montero - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Roma e #Genoa d'accordo sulla valutazione di #Shomurodov ?? Tutte le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato ht… - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Hernani vicino al passaggio al #Genoa ?? È già in città per le visite mediche #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… -