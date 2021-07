Calciomercato Cagliari, Simeone da papà Diego? La richiesta del Cholo (Di giovedì 29 luglio 2021) Giovanni Simeone potrebbe raggiungere il papà all’Atletico Madrid: i Colchoneros sono alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Suarez L’Atletico Madrid è alla ricerca di un centravanti di riserva che possa permettere di far rifiatare Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano ha trascinato i Colchoneros alla vittoria della Liga ma la prossima stagione si annuncia ricca di impegni con tante partite. Come riporta AS, Diego Simeone potrebbe riabbracciare Giovanni Simeone con l’attaccante del Cagliari che tornerebbe dove è cresciuto: un salto importante seppur con la difficoltà di non giocare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Giovannipotrebbe raggiungere ilall’Atletico Madrid: i Colchoneros sono alla ricerca di un attaccante per far rifiatare Suarez L’Atletico Madrid è alla ricerca di un centravanti di riserva che possa permettere di far rifiatare Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano ha trascinato i Colchoneros alla vittoria della Liga ma la prossima stagione si annuncia ricca di impegni con tante partite. Come riporta AS,potrebbe riabbracciare Giovannicon l’attaccante delche tornerebbe dove è cresciuto: un salto importante seppur con la difficoltà di non giocare ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Cagliari, idea Pezzella Commenta per primo German Pezzella è l'ultima idea del Cagliari per rinforzare la difesa. L'argentino potrebbe prendere il posto in rosa di Diego Godin.

Calciomercato Cagliari: due giovani dell'Inter nel mirino. Le condizioni Calciomercato Cagliari, due attaccanti dell'Inter nel mirino: prima dell'assalto i sardi devono cedere Simeone e Cerri Uno tra Satriano e Pinamonti potrebbe vestire la maglia del Cagliari nella ...

Calciomercato Cagliari, spunta Strefezza: garantisce Semplici Corriere dello Sport Calcio: Cagliari; Strootman, ottimo feeling coi compagni Kevin Strootman nuovo punto di riferimento del centrocampo del Cagliari: difficile immaginare una situazione del genere quando Roma appena tre anni fa mugugnava per il suo passaggio al Marsiglia. (ANS ...

INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli Le ultime di Interlive.it sui piani di calciomercato della dirigenza nerazzurra. Doppio colpo dopo addio Hakimi e quella di un centrocampista ...

