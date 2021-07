Calciomercato Cagliari: due giovani dell’Inter nel mirino. Le condizioni (Di giovedì 29 luglio 2021) Calciomercato Cagliari, due attaccanti dell’Inter nel mirino: prima dell’assalto i sardi devono cedere Simeone e Cerri Uno tra Satriano e Pinamonti potrebbe vestire la maglia del Cagliari nella prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come i due giocatori rappresentino per la società sarda i profili migliori per completare il reparto d’attacco. Prima di poter dare l’assalto a uno dei due gioiellini di proprietà dell’Inter, il direttore sportivo Capozucca dovrà liberare spazio nel reparto offensivo. A lasciare la Sardegna potrebbero essere Simeone e Cerri. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), due attaccantinel: prima dell’assalto i sardi devono cedere Simeone e Cerri Uno tra Satriano e Pinamonti potrebbe vestire la maglia delnella prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport, che spiega come i due giocatori rappresentino per la società sarda i profili migliori per completare il reparto d’attacco. Prima di poter dare l’assalto a uno dei due gioiellini di proprietà, il direttore sportivo Capozucca dovrà liberare spazio nel reparto offensivo. A lasciare la Sardegna potrebbero essere Simeone e Cerri. L'articolo ...

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - BottaroR : RT @buoncalcio: Calciomercato, Strootman si presenta a Cagliari: “Avevo messo il Genoa davanti, ma non mi hanno fatto una proposta” https:/… - buoncalcio : Calciomercato, Strootman si presenta a Cagliari: “Avevo messo il Genoa davanti, ma non mi hanno fatto una proposta”… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari Arsenal, l'agente di Bellerin vola a Londra: ecco cosa può cambiare con l'Inter. Quella comunicazione? Il preferito resta Dumfries ma al momento il Psv non apre al prestito con diritto di riscatto , Nandez del Cagliari sta scalando posizioni anche in virtù degli ottimi rapporti con il club isolano. Ma ...

Calciomercato Inter, dal Portogallo - Si avvicina l'esterno Per ciò che concerne il polivalente centrocampista uruguaiano si lavora col Cagliari sulla base di ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale ...

Calciomercato Cagliari, spunta Strefezza: garantisce Semplici Corriere dello Sport INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli Le ultime di Interlive.it sui piani di calciomercato della dirigenza nerazzurra. Doppio colpo dopo addio Hakimi e quella di un centrocampista ...

Calciomercato Milan, nuova pretendente per Caldara: primi sondaggi Secondo la Gazzetta dello Sport il club ha effettuato i primi sondaggi con il Milan per il difensore. Anche Venezia e Cagliari interessate.

Il preferito resta Dumfries ma al momento il Psv non apre al prestito con diritto di riscatto , Nandez delsta scalando posizioni anche in virtù degli ottimi rapporti con il club isolano. Ma ...Per ciò che concerne il polivalente centrocampista uruguaiano si lavora colsulla base di ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...Le ultime di Interlive.it sui piani di calciomercato della dirigenza nerazzurra. Doppio colpo dopo addio Hakimi e quella di un centrocampista ...Secondo la Gazzetta dello Sport il club ha effettuato i primi sondaggi con il Milan per il difensore. Anche Venezia e Cagliari interessate.