Calciomercato Cagliari | caccia al trequartista | idea Bermejo

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Dalbert al Cagliari ?? - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - interliveit : ?? INTERLIVE - #Nandez più un terzino chiamato a sostituire #Hakimi, l'#Inter vuole piazzare il doppio colpo… - FI69interista : @LKlimex Però è diverso dal fare le cavalcate veloci e palla assist in mezzo se non addirittura arrivare al tiro fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Cagliari

Corriere dello Sport

Ilva alla ricerca di un trequartista. I rossoblù pensano all'arrivo di Bermejo dal Real Saragozza Nuovo spunto per il reparto offensivo del. A rivelare la notizia è Tuttomercatoweb, secondo cui la dirigenza rossoblù sarebbe sulle tracce del trequartista del Real Saragozza Sergio Bermejo. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSOBLU' SU ...Commenta per primo Un vecchio maestro è tornato a bussare alla porta di Daniele Rugani . Il difensore italiano è tornato alla Juventus dopo il prestito prima in Francia e poi al, ma nelle ultime ore è tornato a farsi sotto per lui Maurizio Sarri che lo vorrebbe come rinforzo per la difesa della sua nuova Lazio .Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 17.30 ... La notizia Ore 13.30 – Strootman si presenta al ...Il giovane regista del Cagliari non ha ottenuto il rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica dopo un problema evidenziato dagli esami STOP. Tre mesi di stop precauzionale e un costante m ...