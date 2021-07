Calcio: amichevoli. Fiorentina, Verona e Salernitana ok, tris Benevento (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - Altra giornata di amichevoli per le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. La Fiorentina ha battuto per 9 - 0 la formazione del Levico Terme (Serie D), nella terza ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) ROMA - Altra giornata diper le squadre che si stanno preparando per la prossima stagione. Laha battuto per 9 - 0 la formazione del Levico Terme (Serie D), nella terza ...

