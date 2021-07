Calabria | “Obiettivo in Champions? Riportare il Milan ai suoi livelli”

(Di giovedì 29 luglio 2021) Davide, terzino del, si prepara a giocare per la prima volta laLeague con la maglia dei rossoneri

Advertising

fisco24_info : Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro: È il traguardo fissato dal commissario Figl… - GoalItalia : 'La maglia azzurra è un mio obiettivo. Spero di entrare nel giro: dipenderà tutto dal mio rendimento' ?? Davide Cal… - sportli26181512 : Tuttosport - Milan-Dalot: l'affare potrebbe sbloccarsi solo a fine mercato: Dopo aver sistemato la fascia sinistra… - CN24_tv : Regionali. Bruni: “Obiettivo è battere la destra” QUI ?? - Frances13758250 : RT @theMilanZone_: Il @ManUtd continua ad opporre resistenza per il prestito di Diogo #Dalot , obiettivo primario del Milan come vice Calab… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria Obiettivo

Stretto web

Ultimi giorni per raggiungere l'obiettivo intermedio della campagna vaccinale indicato dal commissario per l'emergenza coronavirus Francesco Paolo ...Intervenuto in esclusiva ai microfoni de 'Il Giornale' Davide Calabria ha parlato di tante tematiche tra cui il mercato rossonero. Queste le sue parole: "Se il Milan è più o meno forte della passata ...