Advertising

sportli26181512 : Calabria esclusivo: 'Scudetto? Il #Milan con Ibra era davanti all'Inter...': Parla il difensore rossonero: 'Con Zla… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria esclusivo

L'HuffPost

Davidevive la vita con serenità, forte del suo dna rossonero ancora più a prova di bomba dopo il rinnovo fino al 2025. Nella primavera non tutto è andato come sognava perché, dopo l'ambito ritorno ...... la tradizione, la storia e il territorio che si trasforma in uno scenarioper l'arte di ... dall'Europa e dal mondo per un evento unico nel suo genere in tutta la, inserito tra le ...A tutto Davide Calabria. Il terzino del Milan ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport verso la nuova stagione: “Mi sento bene e ieri (martedì, ndr) sono rientrato in gruppo. Non ho rimpianti e ...Reggio Calabria, è uscita dalla terapia intensiva stamattina l’unica paziente Covid positiva che nelle ultime settimane ha avuto bisogno del reparto di riabilitazione: adesso è fuori pericolo e sta me ...