Cagliari, alterazioni cardiologiche: Riccardo Ladinetti costretto a fermarsi (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Cagliari continua la preparazione in vista della prossima stagione, il club sardo è reduce da una stagione difficile e l’obiettivo è quello di migliorarsi. Il club sardo è molto attivo sul fronte calciomercato, sono in arrivo calciatori di un certo spessore. Nel frattempo non arrivano buone notizie per Riccardo Ladinetti, sono state riscontrate delle alterazioni cardiologiche ed il classe 2000 sarà costretto a fermarsi in attesa di nuovi accertamenti. La conferma è arrivata direttamente dal Cagliari. “In occasione delle visite mediche periodiche alle ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilcontinua la preparazione in vista della prossima stagione, il club sardo è reduce da una stagione difficile e l’obiettivo è quello di migliorarsi. Il club sardo è molto attivo sul fronte calciomercato, sono in arrivo calciatori di un certo spessore. Nel frattempo non arrivano buone notizie per, sono state riscontrate delleed il classe 2000 saràin attesa di nuovi accertamenti. La conferma è arrivata direttamente dal. “In occasione delle visite mediche periodiche alle ...

Advertising

mr_kubra : RT @GoalItalia: Cagliari, si ferma Ladinetti: alterazioni cardiologiche e 3 mesi di sospensione degli allenamenti ?? - CagliariCalcioo : Cagliari, Ladinetti fermato per alterazioni cardiache - jrbasket2015 : RT @SkySport: Cagliari, stop di tre mesi per Ladinetti: riscontrate 'alterazioni cardiologiche' #SkySport #Cagliari - SkySport : Cagliari, stop di tre mesi per Ladinetti: riscontrate 'alterazioni cardiologiche' #SkySport #Cagliari - sportli26181512 : Cagliari, stop di tre mesi per Ladinetti: riscontrate 'alterazioni cardiologiche': Il club rossoblù ha annunciato s… -