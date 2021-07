Burioni: "Più casi di Delta anche tra i bimbi: attenti alle scuole, il virus non è quello dell'anno scorso" (Di giovedì 29 luglio 2021) “Sappiamo che Covid-19 è molto meno pericoloso per i bambini che per gli adulti, ma con la vaccinazione dei più grandi e la presenza di un virus molto più contagioso aumenta la percentuale dei casi tra i bambini non vaccinati e aumentano anche i casi gravi tra i più piccoli, negli Usa si vede soprattutto negli stati dove i vaccinati sono pochi e il virus circola ancora molto intensamente”. A scriverlo è il virologo Roberto Burioni sulla sua pagina Facebook Medical Facts, condividendo la notizia dell’aumento delle ospedalizzazioni pediatriche per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “Sappiamo che Covid-19 è molto meno pericoloso per i bambini che per gli adulti, ma con la vaccinazione dei più grandi e la presenza di unmolto più contagioso aumenta la percentuale deitra i bambini non vaccinati e aumentanogravi tra i più piccoli, negli Usa si vede soprattutto negli stati dove i vaccinati sono pochi e ilcircola ancora molto intensamente”. A scriverlo è il virologo Robertosulla sua pagina Facebook Medical Facts, condividendo la notizia’aumentoe ospedalizzazioni pediatriche per ...

