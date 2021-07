Burioni lancia l' allarme | ' Attenzione alle scuole | più casi di Delta tra i bambini'

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nessuno deve essere lasciato indietro: proteggiamo idalla variantevaccinandoli al più presto, mentre gli adulti che ancora non si sono vaccinati lo facciano al più presto. 'Sappiamo ...

Yashi832 : Qualcuno gli dica a burioni che prima o poi qualcuno che gli lancia un coltello lo trova. Cosi ci facciamo una bella puntata x la D'Urso - SmordiRita : Ed ecco che, dopo aver paragonato coloro che non si vaccinano a SORCI, l’ineffabile dottor #Burioni si lancia in al… -

Questo ci permette di considerare con tranquillità e senza urgenza se fare o meno un richiamo', conclude. Sempre in queste ore tramite Facebook il virologo ha condiviso i risultati di uno ...L'ironia dicolpisce anche l'omeopatia: 'La scorsa settimana - dice la voce del cinegiornale satirico - il nostro Duce Roberto, dopo aver bonificato una farmacia omeopatica accompagnato dai ...Il virologo: "Il virus non è quello dell'anno scorso. Il modo con il quale possiamo proteggere bambini che non si possono ancora vaccinare è la vaccinazione degli adulti" ..."Abbiamo denunciato il Dottor Burioni. Adesso reagiremo a questa caccia alle streghe”. Così il senatore di Italexit Gianluigi Paragone annuncia l’esposto/contestazione nei confronti del noto virologo ...