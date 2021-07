Buon compleanno Adriano Galliani | Barbara Berlusconi | Eric Salerno…

(Di venerdì 30 luglio 2021) …Tommaso Franchi, Gabriele Salvatores, Elio, Arnold Schwarzenegger, Marcello Spatafora, Anna Identici, Andy Luotto, Giuseppe Cucca, Guido Barilla, Orlando Pizzolato, Marcello Gualdani, Lucio Malan, Andrea Pancani, Maurizio Buccarella, Alessia Lionello, Eugenio Corini, Andrea Gaudenzi, Selvaggia Lucarelli, Mariano Andujar, Luca Lanotte, Luca Zandonella, Giacomo Panizza, Matteo Tessari, Valentina Colombo, Matteo Negri, Greta Adami, Fabiano Caruana, Gianluca Caprari… Oggi 30 luglio compiono gli anni: Tommaso Franchi, giornalista;Salerno, giornalista; Attilio Giovannini, ex calciatore; Giacomo Mosele, ex fondista; Salvatore Nocita, regista, sceneggiatore; Giorgio ...

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a Riccardo Muti, il primo ad inaugurare la nostra riapertura dopo la sciagura dell'incendio. 80 s… - juventusfc : Buon compleanno a @DanieleRugani ?? - Coninews : Tre atleti quattro volte sul podio a cinque cerchi, ?? buon compleanno a: ?? Denis Marconato, ?? argento ad… - veryval_ : @giansainato Che bella tua mamma ?? le somigli molto lo sai???? Buon compleanno Signora ???????? - Surpy_Osu : @criller4 Buon compleanno -

'Voglio augurarea Hugo Chávez. Questa medaglia d'argento è per il presidente Hugo Chávez', ha detto il campione venezuelano. "Che bel regalo, che felicità! Deve essere felice in ...'I miracoli accadono?20°a The Princess Diaries, alias il film che ha lanciato mille pigiama party' , ha scritto sui social l'attrice, sul set del film addirittura minorenne. ...Come si fa a non fare gli auguri ad Elio nel giorno del suo compleanno? Stefano Belisari (questo il suo vero nome), nato a Milano il 30 luglio 1961, compie oggi 60 anni. Deve gran parte della sua popo ...L'ex presidente degli USA Barack Obama compie 60 anni il prossimo 4 agosto. In programma una mega festa con tante celebrità.