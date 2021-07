Bufera su Oriali | l' addio scatena i tifosi sui social - Social

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Oriali

Sportevai.it

Far passarecome la vittima è lo sbaglio più grande in questa separazione' La maggioranza dei fan nerazzurri condanna l'ex mediano: 'ha fatto una brutta uscita in un momento storico ...Ci sono giàe De Rossi (anche se il suo ruolo non è definitivo) nello staff azzurro e da più parti si sostiene che l'ingresso di Antognoni potrebbe rappresentare la prossima mossa della ...Il messaggio dell’Atf e gli scambi di battute con Pezzella e Vlahovic: "Mi spiace molto lasciarvi". E sull’orizzonte dell’ex Capitano può esserci di nuovo la maglia azzurra magari accanto a Oriali e D ...