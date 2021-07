Brunico, ragazzo ucciso dal vicino in modo brutale, aveva solo 21 anni. E in casa trovano ossa di animali (Di giovedì 29 luglio 2021) Non c’è apparente spiegazione per il brutale omicidio di Brunico: un ragazzo di nome Maxim Zanella è stato ucciso a coltellate e sembra che conoscesse il killer. Un brutale omicidio quello avvenuto a Brunico nel Trentino Alto Adige, teatro alcuni mesi fa di un altro delitto efferato avvenuto però in un nucleo familiare: nel caso di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021) Non c’è apparente spiegazione per ilomicidio di: undi nome Maxim Zanella è statoa coltellate e sembra che conoscesse il killer. Unomicidio quello avvenuto anel Trentino Alto Adige, teatro alcuni mesi fa di un altro delitto efferato avvenuto però in un nucleo familiare: nel caso di L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitinterno : Omicidio di Brunico, i genitori della vittima: “Maximum era un ragazzo buono. Non riusciamo ancora a crederci” - infoitinterno : Omicidio a Brunico, ''Ho perso un figlio, un ragazzo d'oro''. Il padre di Maximum in lacrime: ''Non sappiamo ancora… - Trentin0 : IL DELITTO - Omicidio di Brunico, i genitori della vittima: “Maximum era un ragazzo buono. Non riusciamo ancora a c… -