Brave and Beautiful, trama 29 luglio: Suhan ubriaca e ribelle (Di giovedì 29 luglio 2021) Anticipazioni Brave and Beautiful oggi 29 luglio 2021 con la disperazione di Suhan a seguito della scelta di suo padre. La scelta di Tahsin Nuova puntata Brave and Beautiful oggi 29 luglio 2021 con un colpo di scena che riguarderà una delle protagoniste della soap turca. Siamo rimasti alla decisione di Cesur nel comprare le terre di tutte le persone che, nel tempo, sono state vessate da Tahisn. L'uomo ha reso partecipi i suoi soci evidenziando che da quel momento avrebbero coltivato olio di semi di zucca. Tahisin vuole come socio Cesur, ma c'è qualcosa in sua madre Fugen ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 luglio 2021) Anticipazioniandoggi 292021 con la disperazione dia seguito della scelta di suo padre. La scelta di Tahsin Nuova puntataandoggi 292021 con un colpo di scena che riguarderà una delle protagoniste della soap turca. Siamo rimasti alla decisione di Cesur nel comprare le terre di tutte le persone che, nel tempo, sono state vessate da Tahisn. L'uomo ha reso partecipi i suoi soci evidenziando che da quel momento avrebbero coltivato olio di semi di zucca. Tahisin vuole come socio Cesur, ma c'è qualcosa in sua madre Fugen ...

