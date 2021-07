Brave and Beautiful anticipazioni 30 luglio 2021, Cesur e Suhan sempre più vicini (Di giovedì 29 luglio 2021) Cesur e Suhan stanno passando molto tempo insieme e, nella puntata di Brave and Beautiful di venerdì 30 luglio 2021, la Korludag decide di invitare l’Alemdaroglu a trascorrere solo con lei del tempo e lui accetta. I due sono spensierati, nonostante Cesur sia sempre convinto di voler vendicare la morte di suo padre, sul quale scopre dei nuovi dettagli. Durante le ore trascorse insieme Suhan fa una sorpresa a Cesur e i due arrivano quasi a baciarsi. Nel frattempo Cahide sembra avere sempre più problemi a ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 luglio 2021)stanno passando molto tempo insieme e, nella puntata dianddi venerdì 30, la Korludag decide di invitare l’Alemdaroglu a trascorrere solo con lei del tempo e lui accetta. I due sono spensierati, nonostantesiaconvinto di voler vendicare la morte di suo padre, sul quale scopre dei nuovi dettagli. Durante le ore trascorse insiemefa una sorpresa ae i due arrivano quasi a baciarsi. Nel frattempo Cahide sembra averepiù problemi a ...

