Brasile, freddo anomalo nel sud del Paese: temperature a -8 gradi, neve e pioggia gelata in oltre 20 città. Allerta senzatetto a San Paolo (Di giovedì 29 luglio 2021) Gelo, neve e temperature a -8 gradi: è successo in Brasile, durante la notte tra il 28 e il 29 luglio. Dopo che Cina e Germania sono state devastate dalle alluvioni e in Sardegna decine di migliaia di ettari sono stati distrutti dai roghi, l’inaspettato freddo che ha colpito improvvisamente più di 20 città brasiliane è l’ennesimo segno di un clima anomalo che non risparmia nessuna parte del mondo. Nel Paese sudamericano ora è inverno, ma anche in questa stagione di norma le temperature non scendono sotto i 5 gradi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Gelo,a -8: è successo in, durante la notte tra il 28 e il 29 luglio. Dopo che Cina e Germania sono state devastate dalle alluvioni e in Sardegna decine di migliaia di ettari sono stati distrutti dai roghi, l’inaspettatoche ha colpito improvvisamente più di 20brasiliane è l’ennesimo segno di un climache non risparmia nessuna parte del mondo. Nelsudamericano ora è inverno, ma anche in questa stagione di norma lenon scendono sotto i 5. ...

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Brasile, freddo anomalo nel sud del Paese: temperature a -8 gradi, neve e pioggia gelata in oltre 20 città. Allerta se… - sergiopillai : RT @fattoquotidiano: Brasile, freddo anomalo nel sud del Paese: temperature a -8 gradi, neve e pioggia gelata in oltre 20 città. Allerta se… - ottosette56 : RT @MMmarco0: Lapponia? Siberia? New York durante un blizzard invernale? NO, È IL BRASILE! Un'intensa ondata di freddo polare assolutamen… - Giacinto_Bruno : Brasile, freddo anomalo nel sud del Paese: temperature a -8 gradi, neve e pioggia gelata in oltre 20 città. Allerta… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Brasile, freddo anomalo nel sud del Paese: temperature a -8 gradi, neve e pioggia gelata in oltre 20 città. Allerta se… -