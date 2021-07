Brasile, due italiani al vertice dell’Unione Internazionale Architetti (Di venerdì 30 luglio 2021) Due italiani ai vertici dell’UIA, l’Unione Internazionale degli Architetti. Si tratta di Lilia Cannarella e di Diego Zoppi, componenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che sono stati eletti rispettivamente Consigliere effettivo e Consigliere supplente della Regione 1, che riunisce i Paesi dell’Europa Occidentale. Per Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale “siamo molto soddisfatti di questo risultato che premia il lavoro svolto dal nostro Consiglio Nazionale nel contesto Internazionale. Lavoreremo per sviluppare temi e contenuti in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021) Dueai vertici dell’UIA, l’Unionedegli. Si tratta di Lilia Cannarella e di Diego Zoppi, componenti del Consiglio Nazionale degli, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) che sono stati eletti rispettivamente Consigliere effettivo e Consigliere supplente della Regione 1, che riunisce i Paesi dell’Europa Occidentale. Per Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale “siamo molto soddisfatti di questo risultato che premia il lavoro svolto dal nostro Consiglio Nazionale nel contesto. Lavoreremo per sviluppare temi e contenuti in ...

Advertising

xdylanfeels : @MFleebaag gli usa sono nel nostro girone,la prima dell'altro potrebbe essere la serbia o il brasile quindi elimina… - scorpiorising83 : @MickOnsenta @Teo__Visma Beh a Rio prendemmo solo un oro, il grosso lo fecero i tiri (4). Semmai toccherebbe interr… - LUCREZIACAMPOS : RT @trinity_mio: In Italia in piazza contro la dittatura del governo e #greenpass In Brasile contro #Bolsonaro considerato un genocida per… - ChiccoParigi : @artefatti @TheClash976 @Luca_Pelosi ..calcola che pietro figlioli è nato in brasile ha fatto due olimpiadi con la… - barman_73 : RT @carlito73: @storia_juventus @FierGobbo @GobbentusJj1897 @Gobbo86ab @barman_73 @Gobbo_Alex81 @mikelelomb @de_pinot @MichelLeRoi10 @ilpal… -