Boxe | Youness Baalla come Mike Tyson! Morde l’avversario alle Olimpiadi di Tokyo

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il morso diTyson all’orecchio di Evander Holyfield è uno dei momenti più iconici della storia dello sport. Il 27 giugno 1997 uno dei pugili più forti di tutti i temi azzannava il lobo del suo avversario, venendo immediatamente squalificato e facendo discutere in ogni angolo del mondo. Ironperse la seconda sfida contro il suo grande avversario di metà anni ’90 e iniziò la parabola discendente di una carriera memorabile. Su quel gesto sono stati spesi fiumi di inchiostro.di2021 abbiamo assistito a un tentativo di morso di zigomo. In un match degli ottavi di finale dei pesi ...

...a quello di due mostri sacri dellamondiale come Mike Tyson ed Evander Holyfield , ma chiunque, poche ore fa, assistendo al tentativo di morso praticato dal pugile marocchinoBaalla ...Il più celebre resta, per distacco, quello dato da Mike Tyson nel famoso incontro del 1997 contro Evander Holyfield. Ma il pugile marocchinoBaalla ( - 91 kg) ha cercato di emulare l'ex campione del mondo, tentando di mordere l'orecchio del suo avversario. Nel corso del terzo round, Baalla, 22 anni, ha avvicinato la bocca aperta ...Il morso di Mike Tyson all'orecchio di Evander Holyfield è uno dei momenti più iconici della storia dello sport. Il 27 giugno 1997 uno dei pugili più forti di tutti i temi azzannava il lobo del suo av ...Il pugile marocchino è stato 'squalificato per la sua azione intollerabile' Nel corso del terzo round, Baalla, 22 anni, ha avvicinato la bocca aperta all'orecchio sinistro del neozelandese David Nyika ...