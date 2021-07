Borsa | Europa positiva dopo Fed e Asia | Milano +0 | 54%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

La Fed e la corsa dei listini cinesi danno linfa anche alle Piazze europee che procedono in rialzo ma senza eccessi. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna oltre un quarto di ...... vicepresidente esecutivo della Commissione europea, ha affermato: "con gli investimenti di oggi, l'Ue fornisce un sostegno concreto a progetti nel settore delle tecnologie pulite in tuttaper ...Le vendite sono state pari a 14,48 miliardi di euro nel periodo, in linea con le aspettative degli analisti. Il secondo trimestre del 2020, con la chiusura dei ristoranti in diversi Paesi per ...Crescono i prestiti degli Istituti di Credito isolani verso le imprese artigiane della Sardegna e cresce anche il costo dei finanziamenti. Se la prima è una buona notizia dopo tanti anni di res ...