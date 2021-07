Borsa: Europa in rialzo in avvio, Parigi +0,57% (Di giovedì 29 luglio 2021) Le Borse europee aprono in rialzo. Parigi sale dello 0,57% con il Cac 40 a quota 6.647 punti. Francoforte registra un +0,25% con il Dax a quota 15.608 punti mentre Londra segna un +0,47% con il Ftse ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Le Borse europee aprono insale dello 0,57% con il Cac 40 a quota 6.647 punti. Francoforte registra un +0,25% con il Dax a quota 15.608 punti mentre Londra segna un +0,47% con il Ftse ...

Advertising

ansa_economia : Borsa: Europa chiude positiva, Parigi +1,19%, Londra +0,33%. In rialzo anche Francoforte (+0,35%) e Madrid (+0,41%)… - ansa_economia : Borsa: Europa sale, Wall Street contrastata, Milano +0,6%. Atteso verdetto Fed su tassi, risale spread, sprint Rena… - ansa_economia : Borsa: Europa positiva con futures Usa, Milano +0,75%. Decisione Fed su tassi a mercati chiusi, spread stabile a 10… - DividendProfit : Borsa: Europa in rialzo in avvio, Parigi +0,57% – Economia - fisco24_info : Borsa: Europa in rialzo in avvio, Parigi +0,57%: Francoforte +0,25%, Londra +0,47% -