Borriello: “Inaugurazione Stadio? Nessun interesse del Napoli che vorrebbe…” (Di giovedì 29 luglio 2021) Borriello: “Inaugurazione Stadio? Zero interesse dal Napoli. La società vorrebbe un evento a pagamento, ma sarà una festa di popolo gratuita nel nome di Maradona” Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in relazione alla polemica sull’Inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona, appena saltata, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: Borriello: LO Stadio NON APPARTIENE AL Napoli, MA AL COMUNE E QUINDI AI CITTADINI NAPOLETANI “Lo ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 29 luglio 2021): “? Zerodal. La società vorrebbe un evento a pagamento, ma sarà una festa di popolo gratuita nel nome di Maradona” Ciro, assessore allo sport del Comune di, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, in relazione alla polemica sull’delloDiego Armando Maradona, appena saltata, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:: LONON APPARTIENE AL, MA AL COMUNE E QUINDI AI CITTADINI NAPOLETANI “Lo ...

Enzovit : Borriello: 'Inaugurazione Stadio? Nessun interesse del Napoli che vorrebbe...'' - cn1926it : Assessore #Borriello: “Inaugurazione stadio #Maradona? Il #Napoli non ha mostrato interesse” - 100x100Napoli : Assessore Borriello: “Inaugurazione stadio? Il Napoli non ha mostrato interesse per ciò che avevamo in mente” - NincoNanco07 : Il pappa se non ci guadagna nulla, le cose non le fa... carta conosciuta... - CalcioNapoli24 : -