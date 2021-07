Borghi (Lega) dice 'No' al Green pass: 'Mai stato d'accordo con il governo Draghi' (Di giovedì 29 luglio 2021) Claudio Borghi, deputato della Lega, ex presidente della Commissione Bilancio della Camera, tra quelli che hanno preso la parola dal palco, a capo del nutrito gruppo di parlamentari del Carroccio ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 luglio 2021) Claudio, deputato della, ex presidente della Commissione Bilancio della Camera, tra quelli che hanno preso la parola dal palco, a capo del nutrito gruppo di parlamentari del Carroccio ...

Advertising

a_padellaro : Del duo Borghi&Bagnai (al secolo, Claudio Borghi Aquilini e Alberto Bagnai) non diremo, sbrigativamente, che sono i… - repubblica : Green pass, Borghi (Lega): 'Siamo contrari ma restiamo al governo. Non ci rimane che scendere in piazza' - Affaritaliani : Green Pass, Lega in piazza sì o no? Borghi replica a Molinari e Fedriga - Flavr7 : RT @RRobitt2011: ma dopo che il loro partito ha votato si al Green Pass, Siri Borghi e Bagnai dopo aver fallito con l’Italexit vogliono dim… - Nonha_stata : Ieri in piazza c’erano Borghi, Siri, Bagnai, della Lega. -