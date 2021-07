Boom di visitatori per le Grotte di Villanova | orari ampliati per agosto

Advertising

CasaEditrice : Boom di visitatori ai Musei Capitolini - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Haukland Beach: la spiaggia a un passo dall'Artico, resa popolare dai social… -

Ultime Notizie dalla rete : Boom visitatori

Corriere dello Sport

E proprio in considerazione deldi accessi, per agosto è stato predisposto un fitto e variegato calendario di eventi, capaci di intercettare gli interessi di fasce di pubblico diversificate. Si ...A Tenerife , meta di turisti da tutta Europa, il Green pass ormai è il lascia passare per il divertimento in sicurezza. Isembrano aver accettato di buon grado la normativa. Il certificato è obbligatorio da questo lunedì per entrare in bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre. Per molti è uno strumento utile,...La grande affluenza alle visite guidate nei luoghi simbolo della cittadina sta spingendo la giunta a iniziative analoghe dopo l’estate. Bene il commercio ...Sull'isola spagnola il certificato è obbligatorio da questo lunedì per entrare in bar, ristoranti, cinema, teatri e palestre ...