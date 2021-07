“Bologna”, un racconto dedicato alla strage del 2 agosto 1980 (Di giovedì 29 luglio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Tra qualche giorno ricorre l’anniversario della terribile strage di Bologna del 2 agosto 1980. A questo drammatico evento è dedicato il nostro racconto di oggi. Per realizzare la nostra storia, frutto della nostra immaginazione, ci siamo ispirati ai più recenti eventi riportati dalla cronaca in merito alle inchieste giudiziarie sulla strage. Il gran caldo e le ore che non passavano le posero nella sua mente i più duri interrogativi. Carla era arrivata anche a chiedersi perchè era arrivata in quella sala ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Tra qualche giorno ricorre l’anniversario della terribiledidel 2. A questo drammatico evento èil nostrodi oggi. Per realizzare la nostra storia, frutto della nostra immaginazione, ci siamo ispirati ai più recenti eventi riportati dcronaca in merito alle inchieste giudiziarie sulla. Il gran caldo e le ore che non passavano le posero nella sua mente i più duri interrogativi. Carla era arrivata anche a chiedersi perchè era arrivata in quella sala ...

Advertising

flc_crea : RT @collettiva_news: Il racconto corale delle sindacaliste e dei sindacalisti che si trovarono, loro malgrado, in prima linea il giorno del… - CarmeloMontana2 : RT @collettiva_news: Il racconto corale delle sindacaliste e dei sindacalisti che si trovarono, loro malgrado, in prima linea il giorno del… - iLoveFiom : RT @collettiva_news: Il racconto corale delle sindacaliste e dei sindacalisti che si trovarono, loro malgrado, in prima linea il giorno del… - CgilImola : RT @collettiva_news: Il racconto corale delle sindacaliste e dei sindacalisti che si trovarono, loro malgrado, in prima linea il giorno del… - marioricciard18 : RT @collettiva_news: Il racconto corale delle sindacaliste e dei sindacalisti che si trovarono, loro malgrado, in prima linea il giorno del… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna racconto In bici tampona un'auto e la vettura si dilegua Fatto sta che, sulla base anche del racconto di un testimone oculare, che avrebbe assistito alla ... si è poi reso necessario allertare l'elimedica che, alzatasi in volo da Bologna, ha trasportato il ...

Eni Live Station: nuova campagna social con Khaby Lame, Alessandro Borghese, L'Imbruttita Il racconto della transizione energetica passa anche attraverso nuovi modi di comunicare, compresi ... Roma, Torino, Firenze e Bologna.

Viglietti: "Vi racconto il mio Carmelo Bene" il Resto del Carlino PhMuseum Days: un nuovo, grande festival di fotografia contemporanea a Bologna Nata dall’idea del curatore e filmmaker bolognese Giuseppe Oliverio, la piattaforma PhMuseum è fin dal 2012 un nodo centrale nella galassia online della fotografia internazionale, ospitando i lavori d ...

Vincenzo D’Argenio – Deflagrazione artist’s cut Giovedì 29 luglio alle ore 19.00 Museo Spazio Pubblico presenta DEFLAGRAZIONE artist’s cut, mostra personale di Vincenzo D’Argenio. Si tratta della seconda tappa di un progetto allestito per la prima ...

Fatto sta che, sulla base anche deldi un testimone oculare, che avrebbe assistito alla ... si è poi reso necessario allertare l'elimedica che, alzatasi in volo da, ha trasportato il ...Ildella transizione energetica passa anche attraverso nuovi modi di comunicare, compresi ... Roma, Torino, Firenze eNata dall’idea del curatore e filmmaker bolognese Giuseppe Oliverio, la piattaforma PhMuseum è fin dal 2012 un nodo centrale nella galassia online della fotografia internazionale, ospitando i lavori d ...Giovedì 29 luglio alle ore 19.00 Museo Spazio Pubblico presenta DEFLAGRAZIONE artist’s cut, mostra personale di Vincenzo D’Argenio. Si tratta della seconda tappa di un progetto allestito per la prima ...