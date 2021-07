Bologna, test di lusso col Liverpool il 5 agosto (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo Borussia Dortmund. Il Bologna ha ufficializzato un nuovo test amichevole di lusso in questo precampionato degli uomini di Sinisa Mihajlovic. Giovedì 5 agosto al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia, Bologna e Liverpool si affronteranno in due gare di 60 minuti, con calci d’inizio alle 16 e alle 18. Lo riporta il sito ufficiale del club rossoblù. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Non solo Borussia Dortmund. Ilha ufficializzato un nuovoamichevole diin questo precampionato degli uomini di Sinisa Mihajlovic. Giovedì 5al Camille Fournier Stadium di Evian Les Bains, in Francia,si affronteranno in due gare di 60 minuti, con calci d’inizio alle 16 e alle 18. Lo riporta il sito ufficiale del club rossoblù. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Bologna, test di lusso col Liverpool il 5 agosto - BarForzaBologna : Dopo il Dortmund il Bfc sosterrà un altro test amichevole di lusso contro il Liverpool. Giovedì 5 agosto al Camille… - Dalla_SerieA : BOLOGNA: I CONVOCATI PER L'AMICHEVOLE COL BORUSSIA DORTMUND - - camillatwitt3r : @inmetamorphosi non ci crederai ma voglio farlo anch'io prossimo anno e pure a Bologna aiuto come è stato il test d'ingresso? - ventunopiloti : la settimana dopo il test d’ingresso ho due giorni liberi di seguito quindi SE passo faccio un salto a bologna ho d… -