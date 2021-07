Bologna, Amey: “Ramos e Tomori i miei modelli. Da piccolo tifavo Milan” (Di giovedì 29 luglio 2021) Wisdom Amey, giovane difensore del Bologna, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato dei suoi modelli e della squadra per cui tifava Leggi su pianetamilan (Di giovedì 29 luglio 2021) Wisdom, giovane difensore del, ha rilasciato delle dichiarazioni dove ha parlato dei suoie della squadra per cui tifava

Advertising

OdeonZ__ : Wisdom Amey: 'Io, baby da record. Grazie a Sinisa conquisto Bologna' - milansette : Bologna, Amey: 'I miei modelli sono Sergio Ramos e Tomori. E tifavo per il Milan' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Bologna, Amey: 'I miei modelli sono Sergio Ramos e Tomori. E tifavo per il Milan': Wisdom Amey, giovanissimo difens… - sportli26181512 : Wisdom Amey: 'Io, baby da record. Grazie a Sinisa conquisto Bologna': Wisdom Amey: 'Io, baby da record. Grazie a Si… - Gazzetta_it : Wisdom Amey giovane del Bologna debuttante in #SerieA -