Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti giovedì 29 luglio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a292021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite dall’emergenza Covid-19 negli ultimi mesi. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 737 nuovi, 1 morto, tamponi molecolari non ancora comunicati, 15 (=) ricoverati in terapia intensiva, 104 (+5) ricoverati negli altri reparti. ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - #Covid19, i dati odierni e il bollettino in #Veneto - fisco24_info : Covid Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 29 luglio: I dati da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio… - bizcommunityit : Covid Veneto, 544 nuovi positivi, balzo a Venezia e Treviso. Bollettino - infoitinterno : Covid Veneto, 544 nuovi positivi, balzo a Venezia e Treviso. Bollettino - ilbassanese : Coronavirus, il bollettino di mercoledì -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

I dati da Lombardia, Toscana,, Lazio, Campania e Sicilia. Le news su contagi, morti e vaccini IlCovid Italia di oggi, giovedì 29 luglio 2021, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su ...... segue la Lombardia (+720), la Toscana (+661), la Sicilia (+627) e il(+544). I DATI DELLE REGIONI SICILIA - Sono 627 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo ildi oggi, ...C oronavirus Veneto, 737 nuovi positivi (rispetto ai 544 di ieri) e 7 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 del 29 luglio. Le ...L’Ulss: «Nessuno aveva la doppia dose». In una settimana raddoppiati i pazienti a Treviso e Vittorio Veneto. Ciclo vaccinale completo per il 56,9% dei trevigiani ...