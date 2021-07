Bollettino 29 luglio: altri 19 morti, la positività sale al 2,7%. Israele parte con la terza dose Pfizer agli over 60 (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 6.171 i contagi da coronavirus in Italia, nel Bollettino di oggi giovedì 29 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del Bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19 morti che portano a 128.029 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, il tasso di positività sale al 2,7%. In terapia intensiva si trovano 194 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.730 (+45).“Dai casi ai ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono 6.171 i contagi da coronavirus in Italia, neldi oggi giovedì 292021, secondo i dati – regione per regione – deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati19che portano a 128.029 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 224.790 tamponi, il tasso dial 2,7%. In terapia intensiva si trovano 194 pazienti, 11 in più rispetto a ieri, con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricati con sintomi sono 1.730 (+45).“Dai casi ai ...

