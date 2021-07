Bollette, Arera: “Il mercato libero non costa meno di quello tutelato. Il 90% delle offerte gas e il 95% di quelle luce è più caro” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il mercato libero non è più vantaggioso di quello tutelato, destinato a venire meno l’1 gennaio 2023 dopo molte proroghe. Nemmeno il 10% delle offerte del regime libero per clienti domestici del settore gas è più conveniente rispetto alla maggior tutela, il servizio le cui tariffe sono stabilite dall’authority di settore. Per quanto riguarda l’energia elettrica la percentuale scende addirittura sotto il 5%. I numeri sono nero su bianco nel primo “monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas” pubblicato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ilnon è più vantaggioso di, destinato a venirel’1 gennaio 2023 dopo molte proroghe. Nemil 10%del regimeper clienti domestici del settore gas è più conveniente rispetto alla maggior tutela, il servizio le cui tariffe sono stabilite dall’authority di settore. Per quanto riguarda l’energia elettrica la percentuale scende addirittura sotto il 5%. I numeri sono nero su bianco nel primo “monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell’energia elettrica e del gas” pubblicato ...

