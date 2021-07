BMX | Olimpiadi Tokyo | semifinale sfiorata per l’azzurro Giacomo Fantoni

(Di giovedì 29 luglio 2021)sfiora di un solo posto l’accesso allaolimpica di2020 e dice addio ad un sogno che sarebbe stato davvero storico per il nostro Paese. Il trentenne veronese era partito molto bene classificandosi al terzo posto della prima manche dei quarti di finale in batteria 4 alle spalle dello svizzero David Graf e dell’americano Connor Fields, campione olimpico uscente. Seconda tornata chiusa all’ultimo posto, ha cercato di riscattarsi nell’ultima sfida, chiusa però al quinto posto. Soltanto i primi quattro di ogni batteria avevano l’accesso ai quarti di finale di domani. Un gran peccato dunque per ...

CiclismoNiente finale per l'unico italiano in gara, Giacomo Fantoni . Per il veronese resta comunque la soddisfazione di aver riportare l' Italia allein questa disciplina dopo l'...Il medagliere aggiornato in tempo reale, le gare di oggi in diretta Ore 6.00 SALTO CON L'... Ore 4.35, FANTONI ELIMINATO Giacomo Fantoni è quinto nell'ultima manche e non riesce a ...Giacomo Fantoni sfiora di un solo posto l'accesso alla semifinale olimpica di Tokyo 2020 e dice addio ad un sogno che sarebbe stato davvero storico per il nostro Paese. Il trentenne veronese era parti ...TOKYO 2020 \| 29/07/2021 \| 05:05 di Giulia De Maio. Giacomo Fantoni è riuscito a riportare l'Italia ai Giochi Olimpici dopo l'assenza degli azzurri in questa disciplina a Rio2016, ...