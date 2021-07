Black Widow: Scarlett Johansson fa causa alla Disney per la distribuzione in streaming (Di giovedì 29 luglio 2021) Scarlett Johansson ha deciso di fare causa alla Disney per la scelta di distribuire Black Widow in streaming. Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney sostenendo che la distribuzione in streaming di Black Widow in contemporanea all'uscita nelle sale abbia violato i termini previsti dal suo contratto. I legali dell'attrice hanno presentato le loro accuse sostenendo che sia necessario onorare i termini ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 luglio 2021)ha deciso di fareper la scelta di distribuireinha fattosostenendo che laindiin contemporanea all'uscita nelle sale abbia violato i termini previsti dal suo contratto. I legali dell'attrice hanno presentato le loro accuse sostenendo che sia necessario onorare i termini ...

